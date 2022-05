Pierre FAVIEZ

J'ai commencé en tant que journaliste spécialisé "manga" dans la presse écrite dès 1994 (Yoko, AnimeLand, Les Années Laser, Japan Vibes). En 1997, je développe pour France 3 un concept intitulé "Mangas de nuit" qui voit le jour en décembre 1998 sous le titre "Génération Albator", soit cinq émissions dédiées aux jeunes adultes nostalgiques des années Dorothée (3 millions et demi de téléspectateurs réunis le soir de Noël 1998, devant TF1 et France 2). En avril 2000, je rejoins AB Groupe pour devenir responsable éditorial du site Internet officiel de la chaîne Mangas, avant d'assumer à partir de novembre 2000 la responsabilité éditoriale de la chaîne Mangas (consacrée à l’animation japonaise) et crée pour celle-ci les magazines TV "Galaxie Mangas" et "Actu Mangas"...



Mes compétences :

Pédagogue

travail en équipe