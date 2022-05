Pierre FAY

Expert technique Magento et membre de la Z-Team (Zend Technologies).



Membre actif de la communauté Magento, auteur d’un blog technique reconnu sur le sujet depuis 2010, j'ai publié dans plusieurs revues techniques françaises et anime régulièrement des formations sur Magento.



J'ai rejoins Decathlon comme Responsable technique magento sur une des plateformes e-commerce internationale depuis Novembre 2015



Certifications:

- Magento Certified Developer Plus

- Magento Certified Solution Specialist

- TOEIC (850)



Mes compétences :

Javascript

Typo3

Magento e commerce

HTML

CSS

Wordpress

Magento Entreprise edition

Symfony

JQuery

Photoshop

PHP

E-Marketing

Répondre au téléphone (standardiste)

Xml

Zend framework

Magento

Gestion de projet

Faire la café