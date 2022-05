Auteurs de livres de livres de stratégie (5, dont éditions en Argentine, Brésil, Chine, Italie, Portugal et Roumanie), de polars, de nouvelles et de chansons.

Vécu au Sénégal (+ 6 ans), au Brésil (4 ans) et au Pérou (4 ans), nombreux voyages en Espagne et au Japon surtout, Europe et Amériques.

Professeur des universités à l'Institut d'Administration des Entreprises de Poitiers. Chercheur sur les cultures stratégiques chinoise, japonaise et brésilienne (entre autres). Professeur visitant dans les universités Pompeu Fabra (Barcelone) et Unisinos (Porto Alegre, Brésil) Docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Grenoble 3

Aïkidoka ceinture noire, 4e dan aïkikaï.



DERNIERS LIVRES

- DOUZE STRATÉGIES POUR SÉDUIRE. Quand la séduction fait son cinéma. VA Press, Paris, 1er Juillet 2016 : http://www.vapress.fr/shop/Douze-strategies-pour-seduire_p14.html

- VACUUM. La Fée à l'envers. Conte pour adultes. ÉLP Éditions, Montréal (à paraitre, 2015).

- L'AFFAIRE MANGA 3D, Polar numérique, NeoWood a2014. EXTRAITS : http://www.neowood-editions.com/categories/ebook-nouveautes/affaire-manga-3d.html

- LA FORCE DU PARADOXE. En faire une stratégie ? Avec Éric Blondeau. Dunod, 2014.

- COMPRENDRE ET APPLIQUER SUN TZU. 36 stratagèmes de sagesse en action (Dunod 2011), Prix "Stratégie d'entreprise 2011" DEF (Dirigeants et Commerciaux de France). Édité au Brésil, en Italie, au Portugal et en Roumanie.

- SUN TZU. STRATÉGIE ET SÉDUCTION (Dunod 2009). Édité en Argentine, en Italie et au Portugal.

- LE RÉVEIL DU SAMOURAÏ. Culture et stratégie japonaises dans la société de la connaissance (Dunod 2007). Édité au Brésil et en Roumanie.



LIENS CONFÉRENCES (vidéos)

- La Force du Paradoxe. En faire une stratégie ? http://www.veillemag.com/La-force-du-paradoxe-En-faire-une-strategie_a2461.html

- Actualité de la pensée stratégique chinoise http://tv.aege.fr/2011/11/l%E2%80%99apport-de-sun-tzu-dans-la-pensee-strategique-moderne-pierre-fayard/

- Comprendre et appliquer Sun Tzu http://video.iseg.fr/media-darketing-s03e05-comprendre-et-appliquer-sun-tzu-avec-pierre-fayard-1071.html



LANGUES DE TRAVAIL

Anglais, espagnol, français et portugais.



HOBBIES

Aïkido, piano, écriture, tango ("art martial argentin").



PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis sept. 2012 : Institut d'Administration des Entreprises, Université de Poitiers.

2008 / 12, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle. Ambassade de France. Lima Pérou.

2004 / 08, Directeur Général du Centre franco-Brésilien de Documentation Scientifique et Technique. Ambassade de France. Sao Paulo, Brésil.

1993 - 2004, Directeur du Laboratoire de recherche sur la Communication et l'Information Scientifique et technique (LABCIS), Université de Poitiers.

1998 - 2001, Dircteur du DESS Intelligence Economique et Stratégie des Entreprises, Université de Poitiers.

1996 / 96, Professeur des universités au Centre National d'Enseignement à Distance, Université de Poitiers.

1988 / 96, Maitre de Conférences, Université de Poitiers.

1980 / 87, Journaliste scientifique, Centre Culturel Scientifique et Technique de Grenoble, en charge de la production média.



