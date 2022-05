Né en Lorraine en 1981, je vis et travaille aujourd'hui en Allemagne.



Passionné par l'écriture, l'édition et le patrimoine, je possède une expérience de 10 ans dans les domaines du journalisme et du tourisme.



J'aime rechercher ce qui rend unique un lieu, une organisation ou un projet, et valoriser cette identité et ses acteurs.