Pierre FERNANDEZ

ENTREPRISE



Créée en 1976 et située au coeur du campus universitaire de Rangueil, COREP est un centre d’impression complet constitué de 3 activités complémentaires : copie-service, centre d’impression numérique et imprimerie Offset. Notre métier consiste à réaliser les besoins d’impression de notre clientèle aussi bien en impression numérique qu’en impression offset.



L’ÉQUIPE



15 personnes vous accompagnent à toutes les étapes de la réalisation de vos projets d’impression. Notre équipe se compose de graphistes, technico commerciaux, conducteurs offset, techniciens numériques et façonniers. Notre processus de production industriel est valorisé par une approche artisanale. Notre équipe vous accompagne et développe avec vous une relation personnalisée guidée par le sens de la solution au quotidien.



Mes compétences :

Management commercial

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion d'équipe

Management