Pierre FERRAND

Diplômé d'un Master de Commerce International et formé aux différentes disciplines de la gestion d’entreprise (marketing stratégique, stratégie d’internationalisation, management, pilotage d’entreprise, commerce, achat, logistique ou encore droit des contrats et négociation) avec un fort accent international, je recherche un premier emploi dans le domaine de la Gestion et la Stratégie d'entreprise : Marketing stratégique, Achats, Gestion de projet, Consulting / Business Analyst.