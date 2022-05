Pierre FERRAND

Bonjour,

Certifié Windows Server 2008R2 et Windows 7, j'ai développé mon activité en me basant sur mon expérience de 15 années en matière de support utilisateurs et d'analyse de besoin.

Aujourd'hui, j'effectue des missions en freelance d administrateur réseau, de gestion de déploiement ,et je propose aux petites PME de gérer leur parc informatique, et à toute entreprise de prendre en charge leur déploiement matériel et/ou logiciel sur la France entière et le Bénélux.



Cette dernière activité se base sur de la prise en main à distance et une grosse réactivité afin que l'informatique ne soit pas un souci dans le process de production du client.



N"hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.

J'interviens sur la France entière, l'Angleterre et le Bénelux.

p.ferrand@2ice.fr - 33 6 2210 50 75 - 32 470 24 53 65



Cordialement,

P.FERRAND.



Mes compétences :

Conseil

Support

Informatique

Gestion de projet

Internet

Management

Microsoft Office

Microsoft Windows 7

Lotus Notes/Domino

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

GPO

BlackBerry

AD

Windows server 2008R2

Windows 2008 R2

Veritas Backup Exec

VMware

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Excel

Linux

COBOL

Wi-Fi

VPN

VBScript

Turbo Pascal

TCP/IP

SQL

Perl Programming

PC Anywhere

Novell Netware

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Exchange Server

Hyper-V

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Clipper

Citrix Winframe

Active Directory

3G Networks