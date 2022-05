Thierry ROUCHON

Mon objectif dans les réseaux sociaux :

- provoquer des opportunités professionnelles

- faciliter les contacts

- faire de la veille, analyser et partager l'information



Mon profil :

- 15 années en direction d'agences et de centres de profits multi-sites dans les domaines des services en BtoB et BtoC, principalement dans les RH (formation, recrutement...)

- 18 années en développement commercial et marketing



Un leitmotiv :

Tout seul, on va plus vite.

Ensemble, on va plus loin !



Mes compétences :

Formation

Gestion centre de profits

Management

Recrutement

Gestion