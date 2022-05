Pierre FERRAND

Après une formation d'ingénieur en Informatique, j'ai intégré la SSII Devoteam en 2006. Ma mission d'un an et demi chez Gaz de France m'a permis d'acquérir de solides compétences en administration Weblogic.



Ensuite, j'ai intégré le poste d'ingénieur Middleware chez BNP Paribas CIB (Banque d'investissement) pendant 3 ans. J'ai principalement fait de l'administration et de l'expertise Weblogic, j'ai pu aussi acquérir de nombreuses compétences dans des technologies Middleware telles que IBM WebsphereMQ, Oracle Coherence, Sun Directory Server (LDAP), IBM Websphere Application Server, Microsoft Sharepoint et Red Hat JBoss.



Je suis actuellement en poste chez Société Génrale CIB. J'ai le rôle d'ingénieur Serveurs d'Applications. Je fais principalement de l'expertise Weblogic ainsi que de l'administration de serveurs d'applications tels que Apache Tomcat, Apache HTTP Server (avec PHP) et Microsoft IIS.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur Middleware ou Serveurs d'Applications dans la ville de Tours (37) et ses environs.



Mes compétences :

Administration

Apache

Introscope

J2EE

JBoss

LDAP

Microsoft Server

Microsoft Serveur

Microsoft Sharepoint

Siteminder

Tomcat

Weblogic

Weblogic Server

Websphere