Pierre FERVEL

J'ai créé mon auto-entreprise en Community Management, Conseils Web et Développement Web en Juin 2014.



Dans une volonté de spécialisation dans le domaine du Web et du Digital, j'ai suivi en 2015-2016 une formation Chef de Projet Web Marketing à Ker Lann.



Je cherche aujourd'hui à réinsérer le milieu salarial. Je suis donc en recherche d'un contrat de professionnalisation avec l'ENI à Rennes pour une formation en alternance de Concepteur Développeur Informatique (lien vers la fiche formation : http://www.eni-ecole.fr/formation/5-concepteur-developpeur-informatique )



Mon profil DoYouBuzz pour plus d'informations : http://www.comm-par-maji.com/



Mes compétences :

Réactivité

Autonomie professionnelle

Sens de l'initiative

Diplomatie