Solenn ROLLANDO

Compétences:



- Linguistiques:

Italien bilingue

Allemand lu, écrit et parlé couramment

Anglais lu et parlé



- Générales:

Promotion et organisation d'un évènement culturel

Création et développement de partenariats

Communication externe, événementielle et interne

Coordination logistique

Management et conduite de réunions

Techniques pédagogiques

Contact et expérience d'animation auprès du jeune public - Brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateur (Diplôme BAFA)

Accueil et information du public

Travail en équipe, rigueur et disponibilité



- Informatiques:

Word, Excel, Power Point, WordPress, Internet, logiciel de caisse (Leo2)

Logiciel de base de données

Logiciel professionnel de campagne d'emailing



Mes compétences :

Spectacle vivant

Médiation

Polyvalence

Culture

Adaptabilité