Pierre FEVRIER-VINCENT

Expérience dans la définition de stratégie, identification d'opportunités, développement de réseaux professionnels dans des contextes internationaux, lancement de nouveaux produits ou de marques.

Focus sur le ressources humaines et le marketing, plus particulièrement l'amélioration de la collaboration.

Adore trouver des solutions innovante aux problématiques métiers, être en contact avec des clients afin de présenter de nouvelles solutions ou concepts, afin de faire se rencontrer compétences techniques et métiers.



Mes compétences :

PMI

Social Business

Gestion de projet

Business development

Vente

Présentations en clientèle