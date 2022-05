Nathaniel SIMON

Depuis sa création en 1991, le groupe ARBAO s’est développé chaque année en s’appuyant sur des hommes et des femmes ayant des valeurs fondamentales : expertise, créativité, qualité, et respect de la matière naturelle qu’est le bois. A partir d’un savoir-faire artisanal sans cesse renouvelé, nos équipes ont su voyager afin de sélectionner les meilleurs bois à travers des sources d’approvisionnements fiables et certifiées. Ainsi, ARBAO a une expérience et une connaissance de chaque étape dans la filière bois, allant de la forêt aux salons des châteaux bordelais, en passant par l’usinage et le sur-mesure.



A travers ses produits et ses marques, la réputation acquise par ARBAO en fait clairement une référence en terme d’aménagements et de décoration bois.



Mes compétences :

Vente

Marketing & finance

Filière du bois (parquets, terrasses, décoration)