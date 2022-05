Laetitia SIMON

Je travaille depuis 6 saisons au sein de l’un des principaux cabinets d’Audit en France, où j’ai pu acquérir de solides compétences comptables et financières. Les missions effectuées (audit social, audit consolidé et due diligence) concernent des secteurs d’activité extrêmement variés.



Ces 6 années d'expériences en audit financier m’ont permis de confirmer ma préférence pour tout ce qui a trait aux fonctions financières:

(i) établissement des comptes consolidés

(ii)fonctions d'accompagnement dans la création, le développemenent, la cession ou la transmission d'une entreprise.



Mes compétences :

Accompagnement

Administratif

Audit

Audit interne

Auditeur

Comptabilité

Consolidation

DUE

Due Diligence

gestion de patrimoine

IFRS

Normes IFRS

Responsable administratif et financier