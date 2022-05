Pierre FIASTRE

J'exerce depuis 30 ans le métier de consultant auprès des entreprises et des organisations.

J'ai fondé Tertio, mon cabinet actuel, en 1996, avec comme activité principale le conseil en stratégies auprès des entreprises et des collectivités locales.

www.tertio.org

J'ai créé en 2003, avec plusieurs confrères, un GIE que je préside, Proscot, qui est devenu un des plus importants groupements français dans le domaine des stratégies durables des territoires.

www.proscot.fr

J'appartiens aussi à l'Association pour le Progrès du Management (APM), premier organisme français de formation des dirigeants. Dans ce cadre, j'anime un club de chefs d'entreprises à Marseille et j'interviens comme expert dans les autres clubs sur le thème de la stratégie et de la décision.

www.apm.fr

Enfin, j'ai créé en 2008 une nouvelle entreprise: Poker For Business. L'objectif est d'utiliser le poker dans les entreprises comme outil de formation, d'évaluation et de communication.

www.pokerforbusiness.com



Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Formation

Poker

SCOT

Stratégie