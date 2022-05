Pierre FINISTRE

Développement Commercial :



• Stratégie de développement.

• Ouverture de centre de profits.

• Recrutement.

• Mise en œuvre d’objectifs.

• Développement Grands Comptes et PME.

• Partenariats professionnels.

• Risques juridiques et financiers.



Management :



• Participatif et directif.

• Mise à niveau et accompagnement.

• Mise en œuvre des synergies.

• Sensibilisation aux risques.

• Animation de réunions.

• Reporting.

• Entretiens annuels d’évaluations.





Mes compétences :

Formateur

Management global

Recrutement

Création de entre de profits

Développement Commercial