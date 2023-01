Didier CHABAS

MONETISEZ votre contenu et vos intéractions Web



CONTROLEZ et PILOTEZ vos appels entrants



AUGMENTEZ la rentabilité de vos appels entrants





Remmedia, opérateur Telecom et acteur majeur dans le secteur de l’Audiotel depuis 2009 met à disposition de ses clients une large gamme de numéros d’accueil téléphonique et (géographiques, locaux ou 08) et les accompagne dans le développement d’applications vocales innovantes.



Nos domaines d’interventions :



- Numéros spéciaux

- Services vocaux Interactifs (SVI) et solutions de centres d’appels

- Call Tracking

- Plateforme de mise en relation



Site internet : http://www.remmedia.fr/

Spécialisations

Numéros Audiotel, Applications vocales, Call Tracking, SVI



