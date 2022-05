Les FORMATIONS Pierre Flamion, à Sarrians, dans le Vaucluse, sont spécifiquement dédiées aux professionnels de santé dans le secteur public, privé et libéral. Nous formons dans le cadre de la formation continue d’adultes des agents hospitaliers, des aides-soignants, des infirmiers, des infirmiers spécialisés, des cadres infirmiers, des médecins ainsi que le personnel administratif et ouvrier sur des thématiques aussi variées que l’urgence, la douleur, les soins infirmiers, la gestion du stress, le management et les ressources humaines… Nous sommes à l’écoute de vos besoins et définissons ensemble votre programme de formation en valorisant vos ressources internes.

Notre équipe pédagogique constituée de spécialistes et de professionnels de terrain intervient dans le Vaucluse, la région PACA et sur toute la France.