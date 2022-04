Isabelle MAUJEAN

Master 2 Santé Publique Ingéniérie des Formations. Université Paris 13

DUI Pédagogie des Soins d'Urgence et Médecine de Catastrophe. Université Créteil

Expérience : Responsable CESU 86 2007 / 2010 Samu Urgences- Soins Etablissements Santé publics et privés, EHPAD, Santé mentale.

Travaux de Recherches :

en ETP "Reconnaissance des signes infra cliniques des patients migraineux"

en Soins d'Urgence : "Stress et formations à l'Urgence"