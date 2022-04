Isabelle MAUJEAN

Avocat de formation, je débute dans un cabinet spécialisé en droit des affaires et des contrats /responsabilité avant d’ouvrir mon cabinet à Paris en 1996 qui se développe autour de quatre axes : droit social, droit médical et protection sociale, droit de la propriété intellectuelle et droit des contrats.

Je cède ce cabinet en 2004 pour occuper un poste de Secrétaire Générale dans une société multi site de prestation de conseil aux PME PMI.

En 2008, je complète mon cursus initial par une formation au sein d’ HEC « Gérer une business unit ».

Je prends des fonctions de Directrice stratégique dans une filiale d’un groupe d’actuaires dédiée aux entreprises de plus de 200 salariés.

Actuellement, j'assure des missions de conseil dans des PME/PMI qui sont en phase de croissance ou de mutation (cabinets dentaires - agence d'architecture - PME artisanales..).

Je donne également des cours de droit dans des écoles supérieures et dans des organismes de formation continue pour adultes (droit social individuel et collectif- droit de la communication - droit des contrats et de la responsabilité - droit de la protection sociale) .



Mes compétences :

Conseil

Droit

Droit de la propriété intellectuelle

Droit de la protection sociale

Droit des contrats

Droit social

Management

Management de transition

Propriété intellectuelle

PROTECTION SOCIALE