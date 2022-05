Pierre-Florent TRIPIER

"Confident enough to succeed, humble enough to prepare"



Cette citation me pousse à utiliser l'ensemble de mes compétences face aux défis auquels je dois faire face dans un environnement concurrentiel...avec du talent et une bonne préparation.



Mes expériences au sein de structure à taille humaine m'ont permis de mettre en valeur mes qualités d'organisation, d'analyse et mon engagement professionnel dans différents domaines (commercial, management, achat et approvisionnement et autres fonctions supports) dans le but de proposer la meilleure prestation produit/service.



Mes compétences :

prospection

Vente

commerce

achat

négociation

gestion

Management