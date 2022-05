Pierre FLORET

Titulaire d'un Bachelor de gestion et commerce (EGC Montauban) et en cours de titularisation d'un Master grandes écoles (ESC La Rochelle). J'ai pu comprendre le fonctionnement et les enjeux majeurs que représentent les différentes connaissances nécessaires à la compétitivité d’une entreprise. Ayant développé un réel engouement pour le commerce, j’ai acquis de solides bases techniques et théoriques durant mon Bachelor. Pendant mes études j’ai effectué de nombreux stages qui m'ont permis d'entrer dans la vie professionnelle où j’ai pu mettre en pratique la théorie acquise auparavant au sein de plusieurs entreprises. Ces expériences mon permis de gagner en maturité et en autonomie. Je suis une personne curieuse, ayant le goût d’apprendre et voulant réussir dans le domaine du commerce



Mes compétences :

Adaptibilité

Sociabilité naturelle

Dynamique

Curieux