Après avoir obtenu un bac Littéraire, j'ai obtenu une licence en Information et Communication après avoir suivi deux ans de Licence de Lettres Modernes. Je termine aujourd'hui mon cursus par un Master en Scénarisation de contenus audiovisuels multi-supports, une formation visant à former des cadres dans le domaine de l'écriture transmédia.



J'ai effectué, cet été, un stage de 5 mois à Kiniro/Pagès Films où mes missions furent de créer et développer les histoires et gameplay sur des projets interactifs et de teneur sérielle.



Je suis actuellement en stage dans la meme entreprise pour developper l scenatisation interactive et le game design.



Mes domains de compétences :

- Ecriture de scénario

- Ecriture de gameplay

- Structuration d'une histoire

- Morcellement/Agencement d'une histoire sur plusieurs médias

- Séries TV



J'ai également créé un blog (loukoumorama.wordpress.com) centrées sur les séries TV





Mes compétences :

Jeux vidéo

Audiovisuel

Cinéma

Community management

Scénario

Ecriture

Stratégie digitale