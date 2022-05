Pierre FORESTIER

J'ai débuté en tant que plongeur professionnel, pêcheur de corail. Suite au déclin de la ressource, j'ai choisi de me reconvertir dans le domaine de la vente. Une opportunité de travail en tant que commercial fleurs et plantes au sein de POMONA TERRE AZUR m'a été offerte. Ce poste m'a permis d'utiliser pleinement mes capacités de négociation au sein d'un grand groupe.

Je suis actuellement responsable du service GMS, fruits et légumes, de la succursale Toulousaine.