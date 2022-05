Pierre FORESTIER

Depuis plus de 20 ans, je participe activement à la conception, l’implémentation et l'intégration de systèmes d'information pour des entreprises de toutes tailles. Mon objectif est l'enrichissement des solutions en termes de satisfaction des utilisateurs et de communication entre les différents acteurs : commerciaux, consultants, développeurs et manager.



Tout en m'appliquant à structurer efficacement les projets, je tiens à respecter la culture des entreprises et à m'adapter aux équipes en place.



Cette activité m'a donné l'occasion de mettre au point et d'affiner mes méthodes de travail pour résoudre les problèmes en ménageant cohérence, flexibilité, esprit d'innovation, maîtrise des coûts et pérennité. Je m’efforce de compléter la gestion des projets par la constitution d’une base de connaissances pour optimiser la communication interne et le suivi continu de la conception et de la réalisation.



Mes compétences :

Javascript

SQL

Informatique

PHP

Java EE

Java Platform

Gestion de projet

Oracle

JQuery