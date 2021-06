Marc HAUTEFEUILLE

Passionné d'informatique et spécialiste en infrastructure et support, toujours partant pour découvrir de nouvelles connaissances, mes compétences principales sont les réseaux, la sécurité, la virtualisation, la gestion et la production.



Intérêts particuliers : projets de migration d'infrastructure, passation de connaissance, travail en équipe



De retour sur le marché de l'emploi après une longue période sabbatique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Infrastructure de monitoring

Linux

Mitel

Management

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows

Microsoft Exchange

Virtualisation

Oracle

Gestion de la production

Base de données

Active Directory

MySQL

Firewall