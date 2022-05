Pierre FORNARESO

J'ai intégré New Look Toulouse lors de son ouverture en mai 2008 en tant que conseiller de clientèle. Une très forte expérience en terme de relation humaine et d'investissement professionnel. A cette date New Look est en plein développement en France.



New Look apporte une grande importance au suivi des capacités et évolution de son personnel en interne. Ce qui m'a permis après un an et demi de pouvoir intégrer la formation de "vendeur évolutif Manager". Celle-ci est très complète pour nous préparer aux différentes missions qu'un manager doit accomplir chez New Look.



Après avoir été validé, j'ai intégré le flagship de Lyon Part dieu en mai 2010 lors de son inauguration. Un store nouveau concept en France. Un grand challenge pour moi.



Fédérer, manager, accompagner, apporter une culture chiffrée aux équipes sont mes objectifs premiers. Mais aussi développer un service client de qualité ; pour atteindre les objectifs chiffrés.



L'esprit d'équipe est très important, pour se dépasser il faut avancer ensemble !!!



Mes compétences :

Adaptabilité

Déterminé

Fédérateur

Service client