Pierre FORTIN

CED, Conseil Energie Diagnostics vous accompagne dans vos projets de construction et de rénovation...

Audits énergétiques, études thermiques, contrôles thermographiques, sont des outils indispensables à la réalisation d'économies durables,

Avoir de l'avance et anticiper les hausses de l'énergie en consommant moins et mieux....



Les économies passent avant toutes choses par un premier investissement, et un état des lieus....C'est pourquoi, CED veut se positionner sur les marchés de la construction et de la renovation...



CED vous propose une Assistance à la maîtrise d'ouvrage, vous guide dans vos choix, vous conseil au mieux de vos intérêts en vous faisant réaliser de réelles économies



Pour commencer, observer ses postes de dépenses, et voir où il est possible de trancher pour améliorer son pouvoir d'achat en améliorant son confort.......



Si vous le souhaitez, on vous accompagne dans votre projet depuis l'idée jusqu'à l'installation complète et durable de votre confort.



En un mot, vous écouter, vous comprendre, vous conseiller sans choix téléguidé car nous sommes indépendant et objectif, notre intérêt est le votre.



Notre métier consiste aujourd'hui à l'Expertise de l'efficacité et la performance énergétique du bâtiment.



Mes compétences :

énergie renouvelable

pompe à chaleur

économies d'énergie

géothermie

environnement

Audit énergétique