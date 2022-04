Sylvain TURILLON

Ayant une expérience en management qualité depuis 1990, cette expérience est basée sur une activité au sein d'équipementiers automobile de Rang 1 ainsi que de Rang 2 tant sur le terrain (Usine de production ou Jat)qu'en Qualité Centrale pour garantir la formation et l'application des conceptes de base.

Jusqu'en 1998 mon activité a été orienté: multi-Clients constructeurs (PSA, RSA, FIAT, VOLVO, NEDCAR)pour la prestation Joint d'ouvrant en Caoutchouc ou pvc et caoutchouc (Joint de porte,coffre,hayon,toit ouvrant ainsi que coulisse de vitre, lécheur de vitre). A partir de fin 2001 période ou je rejoinds FAURECIA Automotive Seating, je travaille principalement à la mise en place des 6 basic Qualité sur les 8 Jat de la Div PSA (Angleterre, Espagne, France, Italie, Portugal,Slovaquie) ainsi que préparation des Jat aux audits PSA Vie Série Théme 5 (référentiel PSA).

Suivi et analyse des retours garanties avec le Constructeur afin de réduire les coûts engendrés en APV.



A partir de 2007: j'ai pris en charge le poste de SR Network pour la gestion des alertes Sécurité et Réglementations vis-à-vis des Constructeurs PSA, RSA et Toyota pour les activités Programmes, Soft et Jat. Suivi des alertes avec les pilotes afin que les délais de résolution de problème (démarche 8D) respectent la démarche et transversalisation des bonnes pratiques (LLS) vers les autres Sites du groupe.



Mes compétences :

Automobile

Qualité