A 47 ans, Pierre Fourcade cumule 25 années d'expérience dans les activités de consulting QHSE et de management des opérations de chantiers industriels.



Depuis 2006, il est le Directeur Général et Fondateur de la société Safenergy, éditeur de la Solution Cloud SafetyTAB® dédiée au management des opérations.



Ce logiciel SaaS permet de gérer la sécurité, la sûreté, l'environnement et les ressources, au quotidien sur les chantiers industriels.



Secteurs: Oil&Gas - Industry - Mining - Construction

Activités: QHSE - Opérations - Digital- Cloud computing- NTIC-



http://safenergy.fr/

http://www.mysafetytab.com/







Mes compétences :

Évaluation des risques professionnels

Formation sécurité

Risques professionnels

Travail collaboratif

Stratégie digitale

Cloud computing

Management de projet

QHSE

Management opérationnel

HSEMS

Culture de Sécurité

Management des risques