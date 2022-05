Pierre FOURNIER

Installé à mon compte depuis 1995 dans le domaine de la Décoration, je me suis spécialisé comme Tapissier Decorateur en suivant une formation au lycée professionnel puis en continuant de suivre des stages avec des professeurs de l'école Boulle par le biais le l'UNAMA (union nationale des Arts et métiers d'arts ) syndicat de notre profession.

j'ai participé à une Franchise (Dormilax ) pendant 6 ans cela m'a ouvert la porte des différents métiers que l'on doit exercer dans une entreprise:

La communication/le commercial/la fabrication/l'organisation/la gestion

La remise en question et l'apprentissage de tous ses métiers au sein de mon entreprise mon permis d'évoluer vers un avenir plus serein.

Actuellement je suis à la recherche de partenaire pour développer mon entreprise afin d'ajouter des compétences et de la rigueur à un secteur d’activités à forte possibilité de développement si toutes les conditions sont réunis .



Mes compétences :

Installation stores interieur

Installation tapis d'escalier

Installation tenture Murale

Installation moquette tendu

Rénovation de fauteuils et canapé

Confections Rideaux sur mesure

5000 réfèrences d'étoffes(Pierre Frey,Lelievre...

Créatif

Analyse

Installation Plafond tendu

Améliore l'acoustique