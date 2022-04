Isabelle MARTIN

STYLISTE indépendante pour les cuisinistes. Clients : Fournier (Mobalpa, /perene

et SoCoo'c), Schmidt, Cuisinella, Aviva...

Ma mission consiste à mettre en scène les cuisines, salle de bain ou nouveaux "concepts appartements", dressing...

Mettre en valeur les expos et créer une ambiance différente pour chaque implantation, sont un vrai plus pour convaincre une clientèle particulièrement attentive à la décoration et à la mise en situation des cuisines.



DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR

Spécialisée dans le design.

Pour les particuliers et les professionnels.

Suivi de chantier.

http://www.isabeldeco.com





MOBILE SUR TOUTE LA FRANCE ET À L'ÉTRANGER.



Mes compétences :

Stylisme

Design