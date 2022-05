Pierre FOYARD

Ingénieur INSA, je dispose de 16 ans d'expérience principalement au sein des sociétés MISYS (éditeur de logiciels financiers) et CAST (éditeur de logiciels d'application mining).

Ce parcours m'a permis de me spécialiser dans le management, la méthodologie Scrum, la conduite de projets Java EE/C++ et le domaine financier tout en me confrontant à une grande diversité d'environnements.

Arrivé il y a 10 ans chez Misys j'y ai été tour à tour développeur, puis chef de projet, puis manager associé puis manager.



• Expert en gestion de projet et en management d’équipe.

• Expert en Java EE/C++.

• Expert en méthodologie Scrum.



• Bonnes connaissances financières (marché des capitaux).

• Bonnes connaissances en Machine Learning (encadrement d'une nouvelle équipe dédiée au Machine Learning).

• Bonnes connaissances en usine logicielle (Git, svn, maven, scons, Jenkins, Sonar, Jira…).

• Bonnes connaissances en Business Process Model (Activiti).

• Bonnes connaissances Unix.

• Bonnes connaissances HTML5/ Angular JS.

• Bonnes connaissances Oracle, SQL Server, Sybase, h2.

• Connaissances en NoSQL et DataGrid

• Anglais courant, expérience d'encadrement d'équipe à l'internationale.



Mes compétences :

Chef de projet

Scrum

C++

JAVA

SQL

Groovy

UNIX

Finance

BPM

Big Data

Management

Architecture

AngularJS

Java EE

Back office

Machine Learning