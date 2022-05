Thierry SOURBIER

Diplomé ingénieur informatique de l'INSA de Rennes, j'ai fait 10 ans de developpement/consulting dans le domaine de l'Internationalisation (i18n pour ceux qui connaissent) avec un passage de quelques années en amérique du Nord. Mes passions de la photo et du sport m'ont cependant rattrapé et c'est dans ces domaines que j'évolue maintenant (voir onlinetri.com & sourbier.fr). On ne vit qu'une fois autant faire ce que l'on aime! Je reste très geek cependant :)



Mes compétences :

Photographie

Webmaster

Ingénieur système