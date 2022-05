Très bonne expérience de la prescription et la vente d'outils industriels.

Persévérant, compétent et esprit d'équipe.

Motivé par la négociation commerciale.



Mes compétences :

Mettre en place et développer des contrats cadre

Formation technique pour les clients

Commercialisation des produits techniques

Prospecter, vendre, et suivre des clients grands c

Microsoft Excel

Microsoft Word

Autonomie

Négociation commerciale

Travail en équipe

Fort sens du service client