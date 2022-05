Pierre FRANCES

Fondateur et dirigeant de la société Henosis.



Henosis est spécialisée sur les infrastructures de gestion de données comme les bases de données relationnelles et nosql, les applications Business Intelligence et Datamining, ainsi que sur les systèmes de transfert, d'analyse et de transformation de données. Nos consultants et experts sont à votre disposition afin de vous assister sur l'ensemble de ces technologies.



Henosis a été créée par des spécialistes du service sur les infrastructures de gestion de données Oracle, Microsoft, SAP et les produits Open Source.



www.henosis.fr



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de la relation client

Système d'information

Gestion de projet

SSII

Oracle

Intégration

Production