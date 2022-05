Pierre-François BASTIEN

Travaillant comme Ingénieur commercial depuis plus de 10 ans, j ai acquis une solide expérience dans la vente de solutions informatiques à valeur ajoutée "



Mes principaux atouts:



Bonne connaissance du réseau de distribution informatique et des principaux acteurs dédiés au marché de la PME en France.



Elaboration et suivi de business plan.



Connaissance de l’offre produits et marketing de Microsoft.



Maitrise des modes de licences Microsoft:

Titulaire de la certification 70-671: «Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions»



Mes compétences :

Microsoft SharePoint