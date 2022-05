Pierre-Francois BIANCHINI

Mon parcours s’inscrit d’un bout à l’autre sur une page dont la communication est le fil rouge.



- études de linguistique (en anglais et en espagnol) à l’université de Strasbourg.

- complétées à Paris par une formation de marketing-communication (Diplôme du CESCE).



En 1987, j’intègre le groupe Nicolas Bouygues comme responsable de la Communication de la branche immobilière.



A partir de 1991, et pendant 7 ans, je dirige le département Marketing-Communication de Gedimat, le 1er groupement de distributeurs indépendants de matériaux de construction.



Je rejoins, en 1998, Etrali International, une filiale de France Télécom spécialisée dans la téléphonie financière.



En 2000, je quitte la fonction de communicant chez l’annonceur pour celle de conseil en agence.

Jusqu’en 2003, j’assure le développement commercial de l’agence D’Heucqueville dont l’activité est à 100% Internet.



Actuellement, je dirige Generis FB une agence conseil en communication généraliste que j’ai créée en 2003.



J’ai des valeurs dans la vie. Je crois notamment à la responsabilité et à la volonté de l’être humain d’améliorer sa condition. J'ai aussi l'ambition de réussir ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Conseil

Cahier des charges

Rédaction

Marketing

Communication

Promotion

B2B

Internet

Vente

Création

Édition

Graphisme

Management

Publicité

Web

Stratégie

Événementiel

Appels d'offres