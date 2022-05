Pierre-François BOLMIO

A la recherche d'un emploi en temps que formateur en logistique.



Je dispose de 15 années d expériences en logistique et ayant occupé des postes allant du simple manutentionnaire au responsable d'entrepôt logistique.



Aujourd'hui je souhaite partager mes compétences et mes expériences professionnelles dans ce domaine afin de contribuer a la réussite des futurs logisticiens.



J'ai exercé au sein de l'armée de terre en temps que instructeur - formateur et n'ai par ailleurs jamais cessé de former mes collaborateurs au sein des différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Preparation de commandes

Microsoft Word

Gestion d'équipe

Inventaire

Gestion des stocks

Mise en stock

Envoi

Emballage – Palettisation

Chargement - Déchargement

Réception et Contrôle de marchandises

Gestion de commandes via ERP

Gestion de matériels

Prise de commandes

Caces 1/3/5 R389

Gestion des Litiges (Clients, Fournisseurs, Transp

SAP

Formation - Instruction