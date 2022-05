Raphaëlle BRUSTEL

Je suis aujourd'hui en charge du SAV WW pour les marques horlogères clientes de Camille Fournet.



Précédemment Supply-Chain Project Manager au sein de l’Atelier de Maroquinerie (groupe Richemont) , j'ai commencé en tant que Product Manager et Project Leader sur les Bracelets cuir au sein des Opérations Cartier. Ces expériences m’ont permis de bénéficier d’une vision transverse sur tous les processus de l’entreprise, au service du Client dans l’industrie du Luxe.

Au sein de la maison Cartier, j'avais la charge des bracelets cuir "SAV". La double compétence acquise via mes formations (Business Development / ingénieur Supply Chain), le sérieux, la persévérance et l'organisation dont j’ai fait preuve m’ont permis de tenir à la fois le rôle de Chef de produit (gestion des gammes et des assortiments, définition d’assortiments saisonniers, coordination des lancements, définition des prix, édition du Book, réalisation d’outils d’aide à la vente et formations aux filiales et aux vendeurs, service client, étude de la concurrence, etc.), et de Chef de projet (nouveaux flux informatiques, Supply Chain et de vente mis en place dans chaque filiale - coopération avec tous les départements et les fournisseurs externes - formations). J’ai également initié un groupe de travail multi-maisons (appartenant à Richemont) dont le but est de réfléchir ensemble aux problématiques Bracelets Cuir et d’y apporter des solutions concrètes, souvent communes. De plus, j’ai bénéficié d’une expérience retail en tant qu’assistante de vente au sein de la boutique Cartier rue de la Paix (Paris).

Cette expérience chez Cartier m’a permis d’évoluer au sein d’une cellule Richemont dont le but était d’analyser l’ensemble de la Supply Chain de l’alligator (de la récolte des œufs dans les bayous à la vente d’un bracelet en SAV) et de proposer différentes solutions d’amélioration, toujours dans un objectif de service – pour chacune des Maisons et leurs Clients. Il en est résulté la création d’une manufacture interne – pour laquelle j’assume les divers rôles de la Supply Chain (Achats, Planification, Ordonnancement, Service Client, Logistique), de l’IT (mise en place d’un ERP et gestion opérationnelle) et de la Finance (définition du PNL, suivi Budget, Comptabilité) – et coordonne divers projets stratégiques en lien avec toutes les maisons du Groupe.



Mes compétences :

Système d'information

SAP

Stratégie commerciale

Chaine logistique

International business development

Gestion de projet