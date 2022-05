Sabrina LEMONNIER

Bonjour,

après plusieurs années d'expérience en marketing & communication, mon parcours pluriel m'a permis d'acquérir des compétences techniques approfondies.

Ainsi j’ai réalisé des études de marché, rédigé de nombreux contenus et créé des outils de communication adaptés à différents besoins.



Soucieuse de servir l'intérêt des deux parties : l'initiateur du message et l'utilisateur final, je m'attelle à rendre accessible au plus grand nombre de lecteurs des notions complexes en leur facilitant ainsi l'accès à l'information.



S Lemonnier



Mes compétences :

Retouches photos

Webmarketing

Rédaction de contenus