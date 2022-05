Sabrina LEMONNIER

PAIE (analyse et optimisation de la masse salariale (env. 700 sal.), gestion du process de la paie : élaboration bulletins de paie, déclarations sociales, attestations de salaire, soldes de tout compte, paramétrage logiciel paie...)

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL (rédactions des contrats de travail, gestion de la mutuelle et de la prévoyance, ruptures de contrats,...)

RECRUTEMENT (du sourcing aux entretiens de recrutements)

FORMATION (plan de formation, élaboration catalogue de formations)

GESTION DES CONFLITS

VEILLE JURIDIQUE ET SOCIALE

COMMUNICATION INTERNE



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Adaptabilité