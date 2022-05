Pierre-François BREUILH

Expert généraliste en mobilier et objets d'art, commissaire priseur habilité à Villefranche sur Saône, je me suis spécialisé dans le conseil et l'assistance de l'assuré face aux compagnie d'assurance;expertises préalable en vue d'assurance pour vous permettre d'adapter votre contrat à votre patrimoine ,expertise et défense de l'assuré lors d'un sinistre, je défends vos intérêts face aux experts nommés par les assureurs.

La clé, d'une bonne indemnité restant , votre capacité à donner des preuves crédibles de l'existence et de la valeur de vos biens , rôle de l'expertise.

J'ai aussi pour spécialité le conseil en vue de partage de biens mobilier, là aussi la transmission paisible et le partage de succession nécessitent une expertise et les conseils d'un professionnel indépendant et en toute discrétion .La qualité de l'échange humain est primordiale.