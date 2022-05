Pierre-François CLERC

Je m'intéresse principalement à l'interface entre les domaines de l'aménagement urbain et de l'environnement, entre la planification et l'opérationel. Lorsqu'on y ajoute l'analyse économique du territoire, la préservation des ressources et la gouvernance, on obtient le développement durable.



Ingénieur des Ponts et Chaussées de formation, spécialisé dans l'environnement et l'urbanisme, je m'intéresse à la mise en oeuvre du développement durable. C'est avant tout une analyse systémique d'un projet de territoire, d'entreprise, d'un groupement d'acteurs.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Changement climatique

Développement durable

Urbanisme

Développement territorial

Recherche scientifique

Energie

Urbaniste

Ingénieur

Environnement

Planification