Pierre-François COMBY

J’ai réussi dans le secteur tertiaire à proposer et conduire le changement grâce à une stratégie de réglage permanent permettant d’optimiser les ressources humaines et financières. Faire plus avec moins, telle est ma façon de travailler.

A la fois créatif et rigoureux avec une personnalité cordiale, je suis disponible, mobile et sais m'engager entièrement pour réussir.





Mes compétences :

AMOA

Chef de projet

Conduite du changement

Conseil

Consultant

Gestion de projet

Management

MOA

MOA & AMOA

Organisation

Audit

Customer Relationship Management

Ressources humaines