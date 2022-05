Pierre-François CROUSSE

Reporting:



- BO 6.5 & XI Report Design (webi & deski)

- BO 6.5 & XI Universe Design

- BO 6.5 & XI Universe Security

- Pentaho (JFree Report, Kettle)

- Inetsoft (Report Designer)

- Cognos 8 (Reporting)



ETL:



- BO XI Data Integrator

- Oracle Warehouse Builder 9i

- PL/SQL

- Informatica 8.6/9



Data modeling:

- Datawarehouse design (Denormalized model, star schema)

- Normalized models



SGBDR:

- Oracle 9i and 10g,

- SQL Server 2006,

- MySQL, Access,

- JDBC,

- ODBC,

- PostgreeSQL



Languages:

- SQL, PL/SQL, Java, XML (XSLT, DTD, XPath) , C, C++, PHP, HTML, Assembly, Perl, Bash.



Systems:

- Windows XP/2003,

- Unix (Sun Solaris, BSD, Linux)



Tools:

- Toad, Eclipse, Visual Studio .Net, MS Office, CVS, Subversion, MS Project



Methodologies:

- UML



Certifications and accreditations:

- Oracle 10g OCA



