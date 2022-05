Pierre-François GAUTIER

Depuis mars 2018, j'ai reçu une nouvelle mission : Chargé d'Affaires Spéciales au CIC Nord-Ouest, au sein de la direction des Engagements.



Ci dessous, vous retrouverez mes principales activités pour ce poste :



- Gestion des dossiers entreprises en difficulté (procédures amiables, médiation, CIRI)



- Evaluation et diagnostic de la situation financière et juridique



- Evaluation du risque porté et de la stratégie à mener, proposition de montages alternatifs



- Montage et présentation des dossiers en comité de crédit : analyse critique des états financiers (reportings internes, comptes sociaux, comptes consolidés, tableau de flux, business plan, plan de trésorerie, audits externes...)



- Rédaction de mémorandums d'investissement avec recommandations sur la pertinence de la stratégie des dirigeants, une projection de l'entreprise à court / moyen terme, la possibilité d'investissement en financement new money, le retour sur investissement ROI escompté, le couple rendement/risque, les ratios d'investissements (DSCR, levier, gearing, rentabilité des fonds propres, TRI ...)



- Négociations avec les différentes parties prenantes : les mandataires, les conseils (avocats d'affaires, auditeurs), dirigeants et actionnaires (Fonds d'investissements notamment)



- Rédaction et relecture des actes (protocoles)



N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Analyse financière

Tableaux de bord

Négociation commerciale

Management de projet

Management des hommes

Audit

Consulting

Analyse crédit

Risk management

Asset Management

Consultant

Finance

Comptabilité