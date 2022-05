Pierre François GOSSELIN

Après une formation graphique à St Luc, j’ai travaillé dans différentes sociétés pour leur communication print, web.



Rattaché au service communication de ces entreprises j'ai longtemps été responsable de la communication graphique en tant que chef de studio: Coordination ou réalisation de l'ensemble des projets graphiques en accord avec les besoins stratégiques des services marketing.



J’aime: Créer des concepts de communication adaptés par le travail en équipe, la créativité, l’échange, la recherche d’idées avec les rédacteurs et la collaboration étroite avec les différents services.



Ma passion: La Conception et la mise en forme graphique de produits, d'actions de communication par des propositions de prémaquettes et maquettes successives dans le respect des délais et des contraintes budgétaires.



Mon plaisir: Suivre mes dossiers jusqu’à la fabrication ou la mise en ligne.



L’utilisation des outils de mise en page tel que : In Design, Xpress, Illustrator, Photoshop, Flash, Excel, Perigee m’est quotidienne.



Mes compétences:



Conception et réalisation graphique de documents Print et Web:

Catalogue, encart et annonce presse, plaquette, brochure, mailing, emailing, animation flash, gif, bannière, encart web, kit d’affiliation flash,et gif.



Suivi de la sous-traitance, préparation du brief au:

Studio graphique, agence de communication, photographe, illustrateur.



Management d'équipe photo:

Réalisation prises de vues en studio, en voyage photo à l'étranger.



Ma priorité : Travailler, je suis disponible immédiatement



Mes compétences :

Affiliation

Animation

Animation Flash

Communication

Conception

E-mailing

Emailing

Flash

Mailing

Mana

Presse

Print

Print & web

Réalisation

Réalisation graphique

Web