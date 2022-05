Pierre-Francois HUE

Formation



2008-2010 ASSAS - Magister Banque Finance - Paris

Master 2 « Techniques Bancaires et Financières »

Master 1 « Economie - Gestion », spécialité Monnaie - Finance



2004-2008 ECE - Ecole de Commerce Européenne - Lyon

Master 1 - spécialité Finance



2004 Baccalauréat Scientifique - Lycée privé Saint Martin - Angers



Expérience Professionnelle



2009 (7 mois) CA Cheuvreux (Broker) - Stage - Paris

Middle Office : gestion du booking, validation des cross, pays France / Belgique

Morning meeting : aide à la rédaction des points macro-économiques et

synthèse quotidienne du marché américain



2008 (8 mois) Banque Transatlantique - Stage - Paris

Gérant junior : aide à la gestion des fonds (Brongniart Monde et Euromutuel

Brongniart)

Gestion des comptes GSM et reporting des fonds

Analyse des commodities et soft commodities

Préparation du Comité d’Allocations Tactiques et Stratégiques (mensuel)



2007 (6 mois) CM-CIC Securities (Broker) - Stage - Paris

Front et Middle Office

Assistant Sales trader : synthèse des morning meetings et changements des

reco / targets

Analyse technique : validation de supports et de targets pour les valeurs France

/ Europe

Dépouillement des ordres SBF, régulation des positions, suivi routage et écrans

délocalisés



Autres Expériences



2009-2010 Manda de gestion de deux clients (valeur 75.000 €)

Marché Actions Françaises - Big Cap / Rentabilité : +12% depuis novembre

2009, Benchmark -1%, principales lignes : Technip, Renault, Michelin



2005-2007 Président de l’Association « MiniBourse »