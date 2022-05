Pierre-François JOLY

Actuellement, je gére un centre d'application (plannings, applications) afin de valider tous les produits developpés par le laboratoire, puis je les indutialise chez les clients Européens.

realisation de training internes pour l'assistance technique PPG et en Externe pour le les clients.

Mon parcours professionnel, ma permis de connaître, l'ensembles des fonctions industrielles, de la production, formulation, analyse, mise en place chez le client avec toutes ces étapes de validation.

Je suis pilote Qualité et 5S pour mon secteur.

Mangement de divers projets.

Mon poste actuel, me permet d'être au centre de l'organisation technique développement et assistance techniques client Europe.





Mes compétences :

Polyvalent

Conscience professionnelle

Expertise technique